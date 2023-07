Остри критики към Макрон - бил на концерт на Елтън Джон, докато Франция бушува

Френският президент Еманюел Макрон е остро критикуван за това, че е присъствал на концерт на Елтън Джон в Париж, докато страната му е изправена пред масови протести, грабежи и вандализъм в различни градове след убийството на тийнейджър от полицията в парижкото предградие Нантер.

Кадри, споделени в социалните мрежи, показват президента и съпругата му Брижит Макрон на прощалния концерт на Елтън Джон в Париж този четвъртък.

На кадрите се вижда, че семейство Макрон танцуват и се наслаждават на концерта, което предизвика възмущението на обществото и политическите опоненти на френския президент.

"Макрон танцува на концерта на Елтън Джон, докато Франция гори", пишат потребители. Други го критикуват за безразличието му към случващото се в страната.

От публикациите се вижда, че Макрон и съпругата му Брижит са се снимали с британския певец в бекстейджа.

NEW: French President Macron danced around at an Elton John concert in Paris while the city and country are literally burning to the ground while under siege by rioters.



Innocent French people are being viciously attacked on the streets and countless police officers have been… pic.twitter.com/36xwBbX6Ud