От 15 април само проверени профили ще могат да участват в анкети в Туитър. Това написа в социалната платформа собственикът й Илън Мъск.

Освен това, само проверените акаунти ще могат да бъдат препоръчани от Туитър. Коментар от социалната платформа няма. Ройтерс припомня, че преди година Мъск е казал, че в политически проучвания ще гласуват само потребители с платени профили.





Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations.



The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.



Voting in polls will require verification for same reason.