От Висшата лига до пожарната в Бристол

Дълголетието в професионалния футбол е относително понятие. Както е в повечето спортове. Практикуването е до време, докато си конкурентен физически или в най-лошия случай – докато контузия не сложи край на кариерата ти без време. И когато моментът да окачиш бутонките настъпи, следва тежкият избор да избереш нова мечта. Тогава небезизвестната фраза „Зад всеки успял мъж, стои неговата жена“, също добива смисъл. Особено, ако си Дейвид Хилиър.

Най-забележителен в кариерата на Хилиър е престоят му в Арсенал. За 8 години при топчиите, халфът изиграва 143 мача, вкарва 2 гола и печели ФА Къп, Купата на Лигата в Англия и Суперкупата на страната. Името му се свързва и със странен скандал от 1995 г., когато заедно с Уейн Бърнет от Болтън, откраднал куфарче на летище в Лондон. Слуховете гласят, че в него имало 3000 паунда, собственост на датски бизнесмен. Хилиър не просто е осъден да възстанови сумата, но за наказание се озовава и в трансферната листа на Арсенал като след това преминава в Портсмут. Началото на края започва. Макар да прекарва още няколко години в по-нискодивизионни отбори, посоката за Хилиър вече е ясна, а желанието за нова амбиция – все по-силно и належащо.

