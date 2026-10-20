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Откриха 13 GB материали със сексуална злоупотреба с деца на компютъра на 57-годишен мъж

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В устройствата се съдържат кадри и с непристойно поведение на обществени места

откриха материали сексуална злоупотреба деца компютъра годишен мъж
Снимка: МВР
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Служители на дирекция „Киберпрестъпност“ на ГДБОП арестуваха 57-годишен мъж за създаване и разпространение порнографски материали, за които са използвани малки деца. Това съобщиха от полицията.

Спецоперацията на киберполицаите е проведена в София на 19 октомври 2026 г. Порнографските материали са съхранявани в дома му.

При първоначален преглед на иззетите устройства – компютър, таблет и мобилен телефон - са установени множество файлове, включително създавани от задържаното лице. В устройствата се съдържат кадри и с непристойно поведение на обществени места (градски транспорт, паркове, градини и плажни ивици), като на част от видеозаписите и снимките пряко присъстват и малолетни от двата пола.

На компютъра на задържания е установен архив от 13 GB файлове със сексуална злоупотреба с деца.

Проведените действия са под надзора Софийска Районна прокуратура.

#57-годишен мъж #порнографски материали #деца #МВР

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