Откриха следи от "Новичок" по бутилка с вода в хотелската стая на Навални

Следи от "Новичок" са открити по бутилка с вода от хотелската стая на Алексей Навални в сибирския град Томск. Това съобщи екипът на руския опозиционен лидер в коментар към видео в акаунта на Навални в Инстаграм.

Навални се почувства зле по време на полет от Сибир към Москва на 20 август. Час след като научават за състоянието му, хора от екипа му се връщат в хотела и опаковат бутилки и други предмети за допълнителна проверка.

Така са открити следите от нервнопаралитичния агент, което означава, че критикът на Кремъл не е бил отровен на летището в Томск, както се предполагаше досега.

Алексей Навални прекара 20 дни в кома. Той беше прехвърлен за лечение в болница в Германия.

Във вторник опозиционерът публикува снимка в профила си в Инстаграм от болничното си легло. Под фотоса той посочва, че диша напълно самостоятелно.

Европейски лаборатории потвърдиха, че опозиционният лидер е отровен с нервнопаралитичния агент "Новичок".