НОВИНИ
У нас
По света
Животът
Истории
Твоята новина
СЛЕД НОВИНИТЕ
Препоръки

Откриха следи от "Новичок" по бутилка с вода в хотелската стая на Навални

Ива Стойкова
от Ива Стойкова
12:57, 17.09.2020
Чете се за: 01:39 мин.
Европа
Откриха следи от "Новичок" по бутилка с вода в хотелската стая на Навални
Свързани статии: Алексей Навални публикува снимка от болничното си легло
Алексей Навални публикува снимка от болничното си легло
Алексей Навални се подобрява, вече може да става от леглото
Алексей Навални се подобрява, вече може да става от леглото

Следи от "Новичок" са открити по бутилка с вода от хотелската стая на Алексей Навални в сибирския град Томск. Това съобщи екипът на руския опозиционен лидер в коментар към видео в акаунта на Навални в Инстаграм.

Навални се почувства зле по време на полет от Сибир към Москва на 20 август. Час след като научават за състоянието му, хора от екипа му се връщат в хотела и опаковат бутилки и други предмети за допълнителна проверка.

Така са открити следите от нервнопаралитичния агент, което означава, че критикът на Кремъл не е бил отровен на летището в Томск, както се предполагаше досега.

Алексей Навални прекара 20 дни в кома. Той беше прехвърлен за лечение в болница в Германия.

Във вторник опозиционерът публикува снимка в профила си в Инстаграм от болничното си легло. Под фотоса той посочва, че диша напълно самостоятелно.

Европейски лаборатории потвърдиха, че опозиционният лидер е отровен с нервнопаралитичния агент "Новичок".

Вижте тази публикация в Instagram.

Откуда взялась злосчастная бутылка? Давайте объясним, откуда взялось то, про что нам непрерывно задают вопросы. Так называемая “бутылка с «Новичком»”, ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа. Перенесемся обратно в 20 августа. В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолёт экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды. Как это происходило, вы можете посмотреть на этом видео. Никакой особой надежды что-то такое обнаружить не было. Но поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не “слегка заболел”, не “перегрелся” и Рафаэлкой здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии. То, что дело расследовать в России не будут, тоже было достаточно очевидно. Так и вышло: прошел почти месяц, Россия так и не признала отравление Алексея. Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт. Сегодня в 20.00 в передаче «Россия Будущего» на ютюб-канале Навальный LIVE Георгий Албуров @alburov расскажет подробности.

Публикация, споделена от Алексей Навальный (@navalny) на

Свали приложението BNТ News
Свали приложението BNТ News
#"Новичок" #Томск #Алексей Навални
Още от: По света
За 6 часа продадоха 40 000 билета за Гран При на Турция
За 6 часа продадоха 40 000 билета за Гран При на Турция
Масови стачки на синдикати във Франция
Масови стачки на синдикати във Франция
Ураганът Сали взе жертва и остави половин милион души без ток в САЩ
Ураганът Сали взе жертва и остави половин милион души без ток в САЩ
СЗО: COVID-19 ще се разпространява по-лесно със застудяването на времето
СЗО: COVID-19 ще се разпространява по-лесно със застудяването на времето
Светлана Тихановская ще посети Европейския парламент
Светлана Тихановская ще посети Европейския парламент
Повдигнаха обвинение на опозиционерката от Беларус Мария Колесникова
Повдигнаха обвинение на опозиционерката от Беларус Мария Колесникова
Топ 24
Най-четени
Цвета Караянчева: Няма да позволя в НС да се правят провокации
Цвета Караянчева: Няма да позволя в НС да се правят провокации
8 учители с COVID-19 в столично училище
8 учители с COVID-19 в столично училище
Напрежение пред НС - НСО изведе майки и протестиращи, които се барикадираха в сградата
Напрежение пред НС - НСО изведе майки и протестиращи, които се...
174 нови случая на COVID-19, 184 души са излекувани
174 нови случая на COVID-19, 184 души са излекувани
МВР: Категорично не отговаря на истината, че полицаи са извеждали насила протестиращи от НС
МВР: Категорично не отговаря на истината, че полицаи са извеждали...
Ексклузивно пред БНТ: Урсула фон дер Лайен за върховенството на закона
Ексклузивно пред БНТ: Урсула фон дер Лайен за върховенството на закона
Д-р Симидчиев: Първите случаи на заразени с коронавирус ученици показват, че това се е случило извън училище
Д-р Симидчиев: Първите случаи на заразени с коронавирус ученици...
От първо лице: Разказът на излекуван с кръвна плазма лекар от "Света Анна"
От първо лице: Разказът на излекуван с кръвна плазма лекар от...
Какви са акцентите в празничната програма на Деня на София
Какви са акцентите в празничната програма на Деня на София
България водеща в ЕС по работещи жени в сектора на информационните технологии
България водеща в ЕС по работещи жени в сектора на информационните технологии