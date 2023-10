Отложиха мача Олимпик Марсилия - Олимпик Лион заради инцидент с автобуса на гостите

Мачът от френската Лига 1 между Олимпик Марсилия и Олимпик Лион беше отложен минути преди началото му. Привърженици на домакините са замерили автобуса на гостите с павета, докато отборът се е придвижвал към "Стад Велодром", съобщават френските медии.

В резултат на това нападение треньорът на Лион Фабио Гросо е получил трисантиметрова прорезна рана над лявото си око, като се е наложило да му бъдат направени шевове в лазарета на стадиона.

Според информациите помощник-треньорът на Лион Рафаеле Лонго също е получил наранявания, заради които и той е имал нужда от медицинска помощ. Освен това три автобуса с фенове на гостуващия тим също са били нападнати от запалянковци на Марсилия, които мятали камъни по тях.

Заради тези събития беше взето решение двубоят да бъде отложен. Новата дата за провеждането му най-вероятно ще стане ясна утре.

OL manager Fabio Grosso injured after team coach was attacked with stones whilst travelling to Marseille.



Emergency medical treatment for Fabio Grosso tonight. pic.twitter.com/0bFuHizhyp