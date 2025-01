Панатинайкос и Партизан с разгромни победи в Евролигата

Панатинайкос записа четвърта поредна победа в Евролигата. Действащите шампиони сътвориха истинско шоу за домакинската публика срещу Виртус Болоня, побеждавайки със 111:90.

Така "детелините" вече еднолично окупират третото място в класирането с 12 победи от 19 мача. Следващото предизвикателство за селекцията на Ергин Атаман ще бъде на 9 януари, когато в Атина пристига Партизан.

Италианският тим от своя страна дели 16-ата позиция с Макаби Тел Авив, с 5 успеха. На 10 януари в Болоня възпитаниците на Душко Иванович приемат Баскония.

Кендрик Нън и Йомер Юрцевен избухнаха с по 27 точки за домакините. Хуанчо Ернангомес добави 16, а веднага след двубоя стана ясно, че той остава в Панатинайкос до 2027 година.

Уил Клайбърн се отличи за Виртус с 25 точки.

Партизан също постигна категорична победа у дома срещу Макаби Тел Авив с 98:75. Сръбският тим не изостана в резултата нито веднъж, не оставяйки никакъв шанс на момчетата на Одед Каташ.

An outstanding performance from Sterling Brown leads @PartizanBC in Round 19!#EveryGameMatters pic.twitter.com/Daej6tvU6o