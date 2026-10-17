Панатинайкос с първо поражение от началото на сезона в баскетболната Евролига

Панатинайкос допусна първо поражение от началото на сезона в баскетболната Евролига за мъже, след като отстъпи с 81:91 (25:29, 21:19, 15:20, 20:23) на Апоел Тел Авив като домакин в мач от шестия кръг. Така гърците се изравниха с Фенербахче и Олимпиакос на върха в класирането.

Олимпиакос надделя със 105:100 след продължение срещу Барселона, а българският национал Александър Везенков отбеляза 25 точки за успеха.

Панатинайкос губеше през почти целия мач срещу Апоел, но успя да изравни за 76:76 само 3:33 минути преди финалната сирена. Израелците обаче доминираха в остатъка от мача. Дан Отуру им даде преднина още в следващата атака със стрелба под коша, а Апоел вкара 15 от последните 20 точки в срещата.

Зак Ледай поведе израелците със 17 точки и пет борби, а Илайджа Брайънт и Отуру завършиха съответно с 14 и 13 пункта. Най-резултатен в двубоя бе Силван Франциско, който вкара 22 точки за Панатинайкос.

Апоел е шести в класирането на Евролигата с четири победи и две загуби. Цървена звезда е с идентичен актив, след като спечели с 90:81 (28:18, 18:18, 31:22, 13:23) срещу Париж. Чима Монеке отбеляза 23 точки, а Тайсън Етиен вкара една повече за Париж след пет точни стрелби от далечно разстояние.