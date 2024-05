Панатинайкос срази Макаби у дома и 12 години по-късно отново ще играе във Финалната четворка на Евролигата

Панатинайкос стана вторият сигурен участник във Финалната четворка на Евролигата, след като момчетата на Ергин Атаман пречупиха Макаби Тел Авив в решителния мач №5 от серията, игран в препълнената зала "О.А.К.А."

Двата тима изиграха равностоен двубой в първите три части, но в последните десет минути "детелините" показаха, че са по-добрият от двата отбора и в крайна сметка се наложиха с 81:72, за да си осигурят място в заключителната фаза на най-престижната европейска клубна надпревара за пръв път след 12-годишно отсъствие.

Срещата започна малко по-добре за гостите, които в големи периоди от първото полувреме имаха крехка преднина в резултата, но все пак почивката дойде при изравнени сили - 41:41.

.@nunnbetter_ the lead is now 8 pic.twitter.com/OywidnjDjf