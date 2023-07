Пари Сен Жермен осъществи втори трансфер за деня

Часове след като представи първото ново попълнение в ерата "Луис Енрике" - словашкият защитник Милан Шкриняр, от Пари Сен Жермен обявиха за свой футболист и испанското крило Марко Асенсио.

Бившият футболист на Реал Мадрид идва като свободен агент и подписа договор с шампиона на Франция до 2026 година.

Paris Saint-Germain are delighted to announce the signing of Marco Asensio.



The Spanish forward joins the Parisian club on a three-year deal through to June 2026.#WelcomeAsensio https://t.co/TtYQUGK3mW