Пари Сен Жермен привлече корейски полузащитник от Майорка

Френският Пари Сен Жермен привлече национала на Република Корея Кан-ин Ли от испанския Майорка.

Договорът на 22-годишният полузащитник е за пет сезона, потвърдиха и двата клуба пред агенция „Ройтерс“.

Paris Saint-Germain is pleased to announce the arrival of Lee Kang-In until 2028.



The 22-year-old attacking midfielder becomes the first South Korean player to sign for the club.#WelcomeLeeKangIn https://t.co/HvcsUtCxz5