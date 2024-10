Париж Баскетбол изненада Монако като гост и спечели френското дерби в Евролигата

Париж Баскетбол поднесе изненадата на петия кръг в Евролигата. Столичани постигнаха ключов успех във френско дерби срещу Монако с 87:80 като гост. Възпитаниците на Тиаго Сплитер започнаха и завършиха силно двубоя, което в крайна сметка бе достатъчно да неутрализира добрата игра на монегаските в средата на срещата.

Гостите се възползваха от бавното начало на местния съперник и започнаха ударно, повеждайки с 9:0. Баскетболистите на Париж организираха светкавични контраатаки, на които Монако нямаше отговор първоначално. Авансът на парижани стигна 14:2, но тройка на Ели Окобо вдъхна живот обратно у домакините, които успяха да свалят изоставането си до една точка, след нова точна стрелба извън дъгата на Окобо. В крайна сметка силното представяне на Ти Джей Шортс, който завърши първата четвърт с 11 точки, осигури преднина от три пункта за Париж Баскетбол след 10 минути игра - 25:22.

