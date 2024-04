Париж Баскетбол спечели Еврокъп и се класира за Евролигата другия сезон

Париж отвори нова страница в своята история, след като за първи път триумфира с трофея в Еврокъп. Баскетболистите на Туомас Ийсало отказаха Бурж-ен-Берс във френския дуел с 89:81 във втория финален мач, който се изигра в „Екинокс Арена“. По този начин парижани сложиха край на серията с 2:0 победи, като спечелиха първата среща със 77:64 на свой терен.

Това означава, че тимът от Париж ще бъде част от Евролигата през следващия сезон. Играчите на финландския специалист нямаха спиране през цялата кампания във втората по сила надпревара на Стария континент, след като финишираха с рекордните 22 успеха и допуснаха само едно поражение.

THEY HAVE DONE IT @ParisBasketball becomes the 2023-24 EuroCup champions! pic.twitter.com/DyY5GKXOd0