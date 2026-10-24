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Първа лига: Локомотив София - Ботев Враца (ГАЛЕРИЯ)

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Двубоят завърши без победител - 1:1.

Локомотив София Ботев Врацa
Снимка: Startphoto.bg
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Снимки: Startphoto

#Първа лига 2026/2027 #Локомотив София #Ботев Враца

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