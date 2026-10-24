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Първа лига: Локомотив София - Ботев Враца (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
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17:05, 24.10.2026
Спорт
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Двубоят завърши без победител - 1:1.
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#Първа лига 2026/2027
#Локомотив София
#Ботев Враца
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