Пътуване по погрешка: Влак с евродепутати се озова в "Дисниленд" вместо в Страсбург

Френски влак, превозващ членове на Европейския парламент и техните екипи до Страсбург, направи непланирана отбивка до "Дисниленд" в Париж поради грешка в сигнализацията.

Евродепутатите и техните екипи пътували от Брюксел, Белгия, до Страсбург във Франция за пленарна сесия в понеделник, когато погледнали през прозорците на влака и открили, че се намират между хотел "Арт ъв Марвел" и атракцията "Мейн стрийт Ю Ес Ей" в Марн-ла-Вале, спирката на "Дисниленд" в Париж.

SNCF - националната железопътна компания на Франция съобщи, че влакът се е оказал отклонен към "Дисниленд" поради грешка в сигнализацията на гара "Роаси - Шарл де Гол".

Депутатите от ЕП се пошегуваха с инцидента в социалните медии:

Aaaah : On vient de redémarrer Pour dieu sait oú, si ça se trouve on part au parc Astérix où au futuroscope… #Eplenary #Disney pic.twitter.com/l3SkebaWDI

we are NOT a Mickey Mouse Parliament