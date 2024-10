Паула Бадоса преодоля трудно предизвикателство на старта на WTA 500 в Нинбо

Осмата поставена Паула Бадоса преодоля първия кръг на турнира по тенис на твърди кортове от сериите WTA 500 в Нинбо (Китай). Испанката победи на старта 20-годишната рускиня Диана Шнайдер след обрат с 4:6, 6:3, 6:3. Двубоят продължи два часа и 22 минути.

Шнайдер спечели първия сет след ключов пробив за 6:4, но в следващата част испанката подобри нивото си и изравни резултата след успешното 6:3. Съперничките си размениха общо пет пробива в третия сет. Бадоса допусна пробив в първия гейм, но поведе с 3:1 и 5:2 и спечели частта с 6:3.

