Петър Стойчев преплува и седемте големи маратона в открити води

Петър Стойчев стана 32-ият човек в целия свят и първият българин, успял да преплува и седемте големи маратона в открити води от предизвикателството Oceans Seven.

Стойчев, който е признат за най-успешен състезател в света по плувен маратон, продължава да изумява и с преодолените предизвикателства на 47 г. Въпреки големия успех, българинът си е поставил още една сериозна цел - да счупи световния рекорд, ставайки първият в света, преплувал седемте маратона в рамките на половин година. За целта ще се завърне отново на Ламанша - неговият първи преодолян от голямата седморка. Останалите шест Стойчев преплува от средата на март тази година.

Ето какво написа Петър Стойчев в социалната мрежа "Фейсбук", след като се справи със седмото предизвикателство:

Горд на седма степен! Първи българин с Oceans Seven!

Успях да преплувам и последния, седми маратон в открити води от Oceans Seven!

При тежки условия, между два тайфуна в района, успях да изплувам и протока Цугару. Стартирах от град Kodomari в 4:18 часа японско време, стигнах брега на Хокайдо в 13:48 часа. Преодолях дистанцията за 9 часа 30 минути и 20 секунди. За малко над 3 часа бях на половината от дистанцията, след което насрещните течения станаха много силни.

Беше изключително тежко плуване, но над умората изплуват щастието и гордостта, че станах първият българин с Oceans Seven.

1. Ламанша

2. Протокът Кук

3. Протокът Гибралтар

4. Протокът Молокай

5. Каналът Каталина

6. Северният канал

7. Протокът Цугару

Станах едва 32-ият човек в целия свят и първият от България с това постижение!

Благодаря на всички българи за огромната подкрепа, която усещах по време на тези тежки плувни маратони в открити води, по време на предизвикателство, което за плуването е смятано за еквивалент на Seven Summits - изкачването на най-високите планински върхове на седемте континента.

Да усещам тази българска гордост у всички, си е отделен връх! Още веднъж ви благодаря!

Най-големите благодарности са за Иван Златинов, с когото бяхме заедно в преодоляването на тези изпитания за човешката воля. Иване, благодаря ти за всичко!

Благодаря и на моя треньор Красимир Туманов!

Благодаря на всеки, който е допринесъл за моя успех, това е наш общ успех, успех, който посвещавам на България, на българите, които не спират да доказват пред света непримиримите си дух и воля!

Благодаря и на организаторите на всяко едно от плуванията ми от Ocean Seven! Човек никога не е сам в успеха си - зад всяко постижение стоят хора, които може да не са под светлините, но заслужават голяма благодарност и признание!

Предизвикателството Oceans Seven е завършено!

Предизвикателствата в живота обаче нямат край. Затова си поставям ново - да изплувам още веднъж Ламанша, за да поставя световен рекорд за преплуване на седемте маратона от Ocean Seven за най-кратък период от време. Настоящото постижение е на Анди Доналдсън. Той стана първият в света, успял да преплува и седемте маратона в рамките на 1 година - от 7 август 2022 до 27 юли 2023 г. За петте месеца от средата на март 2024 г. до средата на август 2024 г. успях да преплувам шест от седемте си маратона от Ocean Seven. Затова реших да преплувам отново Ламанша, за да опитам да подобря рекорда и да стана първият човек в света, постигнал Oceans Seven за половин година!

