Петър Витанов: След утрешния ден България ще бъде по-стабилна и по-спокойна

Председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов изрази удовлетворение от първоначалните резултати на екзитполовете. Той изрази увереност, че след президентския вот България ще бъде по-стабилна и по-спокойна. Той благодари на всички граждани, които са отишли до урните въпреки лошото време и кампанията, белязана от компромати. Според него избирателната активност е нараснала значително, а подкрепата за Илияна Йотова е достатъчна, за да гарантира легитимността на избора.

„Аз бих искал да благодаря на всички онези, които излязоха днес и гласуваха, въпреки лошото време, въпреки черната, кална кампания, която беше изпълнена с компромати и която отблъсна много хора. Според мен след утрешния ден България ще бъде по-стабилна и по-спокойна“, заяви Витанов.

Той определи повишената избирателна активност като успех и подчерта значението на президентската институция.

„Все пак ние увеличихме близо с една трета активността, което е безпрецедентно в цялата демократична история на страната. Мисля, че само два пъти имаме по-висока активност на втори тур, а този път активността беше близо 10% по-висока. Смятам, че сме успели да мобилизираме хората и да си дадат сметка, че въпреки че за някои президентът има представителна роля, тя е изключително важна и голяма част от хората го осъзнаха“, коментира той.

По повод критиките за ниската избирателна активност и поставянето под съмнение на легитимността на следващия президент Витанов посочи, че предварителните резултати показват подкрепа от над един милион души.