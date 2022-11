Певицата Тейлър Суифт е големият победител на Американските музикални награди

Певицата и авторка на песни Тейлър Суифт е големият победител на Американските музикални награди, предаде Ройтерс. Суифт спечели всичките шест отличия, за които беше номинирана, в това число и водещата награда за изпълнител на годината.

Тейлър Суифт, която вече има общо 40 Американски музикални награди, каза, че подкрепата на почитателите през последните години я е окуражила да пише повече музика.

През изминалите три години Суифт издаде четири оригинални албума и презаписа два. Наскоро песни от новия ѝ албум "Midnights" окупираха цялата челна десетка в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли.

Сред останалите отличия на Тейлър Суифт са за предпочитан поп албум, кънтри албум и видео за призаписаната версия на "Red".

Във водещата категория за изпълнител на годината Суифт беше предпочетена пред звезди на музиката като Бионсе, Хари Стайлс, Уикенд, Дрейк, Адел и Бед Бъни.

Бед Бъни, който водеше с осем номинации за отличията, определяни чрез гласуване от феновете, спечели две награди - за предпочитан латино изпълнител и предпочитан латино албум за "Un Verano Sin Ti."

По време на церемонията певицата Пинк изпълни "Hopelessly Devoted to You", отдавайки почит към Оливия Нютън-Джон, звездата на "Брилянтин", която почина през август.

С наградата "Икона" беше удостоен певецът Лайънъл Ричи. Стиви Уондър и Чарли Пут изпълниха потпури от негови хитове.

За най-добър нов изпълнител беше обявена бившата звезда на "Дисни" Дав Камерън, която намери място в чартовете на "Билборд" с поп сингъла си "Boyfriend".

Сред останалите призьори се наредиха Бионсе (предпочитана ритъм енд блус изпълнителка и предпочитан ритъм енд блус албум за "Renaissance"), Крис Браун (предпочитан ритъм енд блус изпълнител), Кендрик Ламар (предпочитан хип-хоп изпълнител и предпочитан хип-хоп албум за "Mr. Morale & The Big Steppers", Ники Минаж (предпочитана хип-хоп изпълнителка), Морган Уолън (предпочитан кънтри изпълнител и предпочитана кънтри песен за "Wasted on You"), Хари Стайлс (предпочитан поп изпълнител и предпочитана поп песен за "As it Was"), Би Ти Ес (предпочитан Кей-поп изпълнител и предпочитан дует или група), Машин Гън Кели (предпочитан рок изпълнител), "Монескин" (предпочитана рок песен за "Beggin'"), Фючър (предпочитана хип-хоп песен за "Wait For U").

Водещ на церемонията беше комикът Уейн Брейди.