БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК: Избирателната активност в страната към 16.00 ч. е...
Чете се за: 00:25 мин.
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е...
Чете се за: 02:07 мин.
415 сигнала за изборни нарушения са постъпили в МВР до...
Чете се за: 01:35 мин.
Първи брифинг на ЦИК за началото на изборния ден: Няма...
Чете се за: 04:55 мин.
Отбелязваме Деня на народните будители
Чете се за: 00:45 мин.
Президентски избори 2026: Избираме седмия държавен глава
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА СЕДМИЯ ПРЕЗИДЕНТ * * * Днес се провежда вторият тур на изборите за държавен глава * * * ЦИК: Избирателната активност към 16.00 часа за страната е 19,33%
В развитие

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

По-голям интерес към балотажа сред сънародниците ни зад граница

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

За българите в чужбина са организирани 613 секции в 60 държави. Ето как протича изборният ден на нашите сънародници Нидерландия, Германия, Обединеното кралство и Съединените щети.

ГЕРМАНИЯ

70 са избирателните секции в Германия. Пет от тях са в посолството в Берлин. Спокойно и без напрежение протича изборният ден, активносттa е малко по-висока в сравнение с първия тур.

НИДЕРЛАНДИЯ

Независимо от големия маратон в Хага, избирателната активност e по-висока на балотажа:

Ирина Атанасова, студентка в Хага: В Хага днес се провежда маратон с над 10 000 участници, което затруднява придвижването в града. Избирателната активност е малко по-висока от първия тур на изборите. В Нидерландия изборните секции са 24, като гласуването в 11 от тях е машинно."

Асен Цонев, член на СИК, Хага: "Засега изборният ден протича споккойно и сме в очакване на все повече и повече избиратели. Тук в Хага при нас, в Амстердам, и може би в Айндховен има по-голмя наплив, най-вече заради студентите. Засега няма постъпили сигнали за нередности, но ние следим изкъсо за всякакви нарушения."

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Най-много избирателни секции в чужбина има в Обединеното кралство - 82, в 27 от тях има машини. В Лондон българите могат да гласуват в 24 секции, като 4 са в посолството. В сравнение с първи тур, интересът към втория е малко по-голям.

Освен, че гласуват, българите в Единбург ще отбележат Деня на будителите и с театрална постановка.

САЩ

Симеон Гаспаров, кореспондент на БНТ в САЩ

Нашите сънародници в САЩ се намират по средата на изборен маратон.

След днешните избори за президент у нас, само след два дни тези, които имат и американско гражданство ще гласуват и на междинните избори в Щатите.

Миналата седмица ние предавахме от най голямата по площ избирателна секция извън България в Чикаго център малката България. Интересът към изборите беше един от наѝ-ниските . Около 2 хиляди българи гласуваха във всичките секции в Чикаго.

Днес аз се намирам в щата Минесота в една от по-малките секции.

Миналата седмица тук са гласували 66 души от общо 3-4 хилядната българска общност. Но вследствие на атаките на корабите в Черно море, бунтовете в Европа очакванията са не само тук, в Минесота, но и в Съединените щати като цяло изборната активност да бъде по голяма от миналата седмица.

Дали това ще стане, ще разберем след няколко часа.

#Лондон #Единбург #Хага #Минеаполис #Берлин #гласуване

Водещи новини

НА ЖИВО: Балотажът: Нощта на избора - в очакване на резултата
НА ЖИВО: Балотажът: Нощта на избора - в очакване на резултата
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
ЦИК: Избирателната активност в страната към 16.00 ч. е 19,33% ЦИК: Избирателната активност в страната към 16.00 ч. е 19,33%
Чете се за: 00:25 мин.
Общество
Изненадата на вота в Благоевградска област: Всеки трети в Белица е гласувал Изненадата на вота в Благоевградска област: Всеки трети в Белица е гласувал
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
По-висока избирателна активност в Сунгурларе на втория тур По-висока избирателна активност в Сунгурларе на втория тур
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
САЩ са предупредили Русия за възможния терористичен акт в Москва
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Мъж, обявен за мъртъв между двата тура на президентския вот, отиде...
Чете се за: 02:27 мин.
Общество
Румен Радев: Гласувах президентската институция да продължава да...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Недоволството в Париж: Готвят се нови блокади и протести
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ