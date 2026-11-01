По-голям интерес към балотажа сред сънародниците ни зад граница

За българите в чужбина са организирани 613 секции в 60 държави. Ето как протича изборният ден на нашите сънародници Нидерландия, Германия, Обединеното кралство и Съединените щети.



ГЕРМАНИЯ

70 са избирателните секции в Германия. Пет от тях са в посолството в Берлин. Спокойно и без напрежение протича изборният ден, активносттa е малко по-висока в сравнение с първия тур.

НИДЕРЛАНДИЯ

Независимо от големия маратон в Хага, избирателната активност e по-висока на балотажа:

Ирина Атанасова, студентка в Хага: В Хага днес се провежда маратон с над 10 000 участници, което затруднява придвижването в града. Избирателната активност е малко по-висока от първия тур на изборите. В Нидерландия изборните секции са 24, като гласуването в 11 от тях е машинно." Асен Цонев, член на СИК, Хага: "Засега изборният ден протича споккойно и сме в очакване на все повече и повече избиратели. Тук в Хага при нас, в Амстердам, и може би в Айндховен има по-голмя наплив, най-вече заради студентите. Засега няма постъпили сигнали за нередности, но ние следим изкъсо за всякакви нарушения."

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Най-много избирателни секции в чужбина има в Обединеното кралство - 82, в 27 от тях има машини. В Лондон българите могат да гласуват в 24 секции, като 4 са в посолството. В сравнение с първи тур, интересът към втория е малко по-голям.



Освен, че гласуват, българите в Единбург ще отбележат Деня на будителите и с театрална постановка.

САЩ

Симеон Гаспаров, кореспондент на БНТ в САЩ

Нашите сънародници в САЩ се намират по средата на изборен маратон.

След днешните избори за президент у нас, само след два дни тези, които имат и американско гражданство ще гласуват и на междинните избори в Щатите.

Миналата седмица ние предавахме от най голямата по площ избирателна секция извън България в Чикаго център малката България. Интересът към изборите беше един от наѝ-ниските . Около 2 хиляди българи гласуваха във всичките секции в Чикаго.

Днес аз се намирам в щата Минесота в една от по-малките секции.

Миналата седмица тук са гласували 66 души от общо 3-4 хилядната българска общност. Но вследствие на атаките на корабите в Черно море, бунтовете в Европа очакванията са не само тук, в Минесота, но и в Съединените щати като цяло изборната активност да бъде по голяма от миналата седмица.

Дали това ще стане, ще разберем след няколко часа.