Почина легенда на американското кино Джордж Сегал

Носителят на "Златен глобус" и номиниран за "Оскар" американски актьор Джордж Сегал почина на 87 години.

Американският актьор Джордж Сегал, чиято дълга филмова и телевизионна кариера започва през 60-те години почина на 87-годишна възраст, съобщи съпругата му Соня Сегал пред холивудското издание "Deadline".

Сегал, който беше номиниран за Оскар за "Кой се страхува от Вирджиния Улф” (1966), починал в Санта Роза, Калифорния след усложнения при поставяне на байпас, заяви съпругата му.

Роден на 17 февруари 1934 г. в малък град в щата Ню Йорк, той учи актьорско майсторство и има малки роли в театрални постановки на Бродуей.

Докато по-младите зрители може да го познават като дядо Алберт "Попс" Соломон в телевизионния сериал на ABC "The Goldbergs", дългата му филмова кариера включва главни роли в "The Owl and the Pussycat" (1970) с Барбра Стрейзънд, "The Duchess and the Dirtwater Fox" (1976) с Голди Хаун и "Fun With Dick and Jane" (1977) с Джейн Фонда.

В "Кой се страхува от Вирджиния Улф?" той играе млад професор и си партнира с две мегазвезди от онова време - Ричард Бъртън и Елизабет Тейлър.

Сегал спечели награда "Златен глобус" за ролята си в "A Touch of Class"(1973), където се снима с Гленда Джаксън. „Днес загубихме една легенда“, написа в Туитър създателят на сериали Адам Голдбърг.