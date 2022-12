Почина рок легендата Кристин Макви от "Флетууд Мак"

На 79 години след кратко боледуване почина певицата и автор на песни от групата "Флетууд Мак" Кристин Макви. Новината беше съобщена от семейството и колегите ѝ в социалните мрежи.

Макви, чието истинско име е Кристин Ан Перфект е родена в Ланакшър, Великобритания, през 1943 година. Произхожда от музикално семейство, баща ѝ е бил цигулар и учител по музика, а дядо ѝ е свирил на орган в Уестминстърското абатство.

Любовта ѝ към музиката се заражда още от ранна детска възраст. Тя свири на пиано от дете, но се отказва от класическата музика след като чува ранни рок записи на Фатс Домино и други.

Докато учи в "Moseley School of Art" се сприятелява с различни членове на нововъзникващия музикален жанр - британски блус. На 20 години се присъединява към групата "Chicken Shack" като певица и пианистка.

Сред конкурентните групи, на които се е възхищавала, е била "Флетууд мак". През 1970 година се омъжва за Джон Макви от групата и скоро след това започва да пее с тях.

Заедно създават хитове като "Little Lies", "Everywhere", "Don't Stop", "Say You Love Me" и "Songbird". През 90-те години Макви напуска "Флетууд мак" и окончателно решава да с сбогува с рок сцената. Въпреки че по същото време тя и съпругът ѝ слагат край на брака си, като причина за напускането на Макви се посочва умора от славата.

28 години по-късно - през 2014 година, започва да усеща липсата на музиката в живота си и пожелава да се върне в групата. Единодушно членовете на "Флетууд мак" приветстват идеята. Днес те написаха: "Тя беше най-добрият музикант, който някой можеше да има в групата си и най-добрият приятел, който всеки можеше да има в живота си. Бяхме толкова щастливи да бъдем част от живота ѝ и много ще ни липсва."