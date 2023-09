Полша се раздели с националния селекционер Фернандо Сантош

Полската футболна асоциация обяви официално, че договорът на старши треньора на националния отбор Фернандо Сантош е прекратен заради слаби резултати.

Опитният португалски специалист, който през 2016 година спечели европейската титла с родината си, застана начело на Полша през януари, когато наследи Чеслав Михневич. В шестте мача, в които Сантош бе начело, Полша записа три победи и три загуби, като в квалификациите за Евро 2024 в Германия тимът има две победи (над Албания и Фарьорските острови) и три загуби (от Чехия, Молдова и Албания). Търпението на шефовете на полската федерация се изчерпа този уикенд, след като в неделя тимът загуби с 0:2 в Тирана.

Fernando Santos has officially been fired by Poland. Confirmed. ️ pic.twitter.com/7JLl4JfLaU