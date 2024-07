Поредно признание: Геният Ямал с най-добър гол на Евро 2024 (ВИДЕО)

Ламин Ямал със сигурност няма да забрави Евро 2024. Футболният гений бе сред основните фактори за четвъртата европейска титла във витрината на Испания. Освен това едно от бижутата на Барселона се поздрави с отличието за Най-добър млад играч на шампионата в Германия.

Lamine Yamal’s goal against France officially named as EURO 2024’s best goal. #FCB ️ pic.twitter.com/Ii3oowJ1HK