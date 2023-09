Повдигнаха обвинение на Барселона за подкупи на съдии

Испанският съд повдигна обвинение на Барселона в подкуп на бившия съдия и бивш вицепрезидент на съдийската комисия Хосе Мария Енрикес Негреира.

Испанската комисия обискира централата на реферите. Властите са претърсвали за документи по делото "Негрейра".

По делото с повдигнати обвинения са бившите президенти Сандро Росел, Хосе Мария Бартомеу, както и самите Хосе Мария Енрикес Негреира и неговия син.

Barcelona have been charged with suspected bribery for payments worth more than €7 million made to companies linked to the former vice president of the refereeing committee, José María Enríquez Negreira, judicial sources have told Spanish news agency EFE. pic.twitter.com/vl3RrYocc9