Представиха музиката за новите съчетания на ансамбъла по художествена гимнастика

На 18 февруари в тренировъчната зала на „Арена София“ за първи път публика ще види новите съчетания на националния ни отбор по художествена гимнастика.

8 дни преди това събитие от Българската федерация по художествена гимнастика официално представиха музикалните произведения върху, които тази година са поставени композициите на ансамбъл (жени).

И в предолимпийската 2023 година Весела Димитрова и нейните помощнички Михаела Маевска и Ясена Стойнева остават верни на стила си и отново поднасят изненада при музикалния си избор.

В смесеното съчетание световните шампионки от първенството на планетата в София - Женина Трашлиева, Рейчъл Стоянов, София Иванова, Камелия Петрона и Радино Томова, с резерви Маргарита Василева и Виктория Георгиева ще ни разкажат за стремежа да човека да стъпи на Луната чрез композицията на норвежкия музикант Томас Бергерсен -"Аполо". В нея са включени авторска част и аранжимент на Алекс Нушев, както и две от най-емблематичните речи на Кенеди.

"I believe that this Nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the Moon and returning him safely to Earth."

"Вярвам, че тази нация трябва са се ангажира с постигането на целта, преди да изтече това десетилетие, да кацне човек на Луната и да го върне безопасно на земята."

"We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard."

"Избираме да отидем на Луната през това десетилетие и да правим други неща, не защото са лесни а защото са трудни!"

Томас Дж. Бергерсен е известен композитор, чиято музика е използвана в трейлъри на холивудски блокбъстъри като "Хари Потър и Орденът на феникса", "Хари Потър и Даровете на смъртта – част 1", "Хари Потър и Даровете на смъртта – Част 2", "Стар Трек", "Стар Трек В мрака", "Интерстелар", "Батман с/у Супермен", "Карибски пирати" и много други.

За геймърите ще е интересно да научат, че участва в композирането на озвучаването на игрите - "Call of Duty: Modern Warfare 2", "Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered", "Race Driver: Grid" и др.

Треньор номер 1 на България за 2022 година Весела Димитрова за втори път се спира на произведение на Бергерсен. Върху негова интерпретация на „Безродна невеста“ и „Айшинко, пиля шарено“ олимпийските шампионки Симона Дянкова, Ларуа Траатс, Стефани Кирякова и Мадлен Радуканова, тогава в компанията на Елена Бинева и Теодоро Александрова изиграха една от най-завладяващите и вдъхновяващи композиции в историята на съвременната художествена гимнастика като с нея спечелиха и първата си световна титла.

В съчетанието с 5 обръча треньорският щаб е заложил на компилация от три емблематични песни на Краля на рока Елвис Пресли.

Песента "Polk Salad Annie" е изпята за първи път през 1968г от Тони Джо Уайт. В песента се разказва за бедно южно момиче и нейния труден начин на живот. Версията на Елвис я прави особено популярна в класациите, много слушана и обичана.

Втората песен "Craw-Fever" е част от саундтрака на биографичния филм за Елвис от 2022 година на режисьора Баз Лурман.Преди да напише музика за филма, Уилър трябваше да изслуша няколко записа и мюзикъла на Пресли, за да интерпретира усещането от музиката, което Уилър беше заявил: „Трябва да се отнасяте към сценария като към музика и към музиката като към сценарий".

Третата песен "Suspicious Minds" е една от най-обичаните и известни песни на Елвис.

- "Suspicious Minds" е песен от 1968 г., написана и записана за първи път от американския композитор Марк Джеймс. След като този запис се провали в търговската мрежа, парчето беше записано пак от Елвис Пресли с продуцента Чипс Моман.

Версията на Пресли достига номер 1 в US Billboard Hot 100. Интересното е, че този голям хит изпълнен от Елвис е бил пред провал по време на записването му заради спор за авторските права! Записът се отличава с един от най-иновативните аранжименти в кариерата на емблематичния рок изпълнител.

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok