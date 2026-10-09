БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Военнослужещи направиха оглед на кораба...
Чете се за: 04:52 мин.
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по...
Чете се за: 00:25 мин.
МС: Посещението на Буданов в София е по негова молба,...
Чете се за: 00:35 мин.
Юристка от Южна Африка спечели Нобела за мир
Чете се за: 01:02 мин.
Бомбените заплахи идват от превзети имейли от Италия,...
Чете се за: 05:15 мин.
Депутатите си гласуваха 10-дневна ваканция през октомври
Чете се за: 01:00 мин.
Четирима души са загинали при катастрофа край Плевен
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Представят книга за легендарния плувец Петър Стойчев дни преди 50-ия му рожден ден

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Официалното представяне на книгата "Легендата - Петър Стойчев" е на 14 октомври 2026 г. (сряда) от 19 ч.

Представят книга за легендарния плувец Петър Стойчев дни преди 50-ия му рожден ден
Снимка: БТА
Слушай новината

Книгата "Легендата - Петър Стойчев", написана от Иван Златинов, ще бъде представена официално преди половинвековния юбилей на най-успешният български плувец в открити води, плувни маратони и ледено плуване. Петър Стойчев е носител на Световната купа по плувен маратон 11 поредни години. Има четири участия на Олимпийски игри. Световните рекорди на Петър Стойчев в маратонското плуване в открити води започват от "Шекспир Бийч" в Дувър, когато през 2007 г. той става първият човек, преплувал Ламанша за под 7 часа.

Сега, когато световният рекорд за най-кратък период за преплуване на седемте най-големи маратона в открити води е български, в зала "Шекспир" на Grand Hotel Millennium Sofia ще бъде представен уникален разказ за ледените предизвикателства на Антарктида и в Мурманск и немислимото до момента преплуване на Oceans Seven в рамките на само 173 дни. Разказ, доказващ, че волята може да е безгранична като морската шир, пишат организаторите.

Официалното представяне на книгата "Легендата - Петър Стойчев" е на 14 октомври 2026 г. (сряда) от 19 часа в зала "Шекспир" на Grand Hotel Millennium Sofia. Петър Стойчев навършва 50 години на 24 октомври.

#Петър Стойчев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Температури от 25 до 30 градуса в петък, очаква се захлаждане през следващата седмица
1
Температури от 25 до 30 градуса в петък, очаква се захлаждане през...
Специално за БНТ: Говори екипажът на хеликоптер от авиобаза „Крумово“ за мисията по издирване и спасяване в Черно море
2
Специално за БНТ: Говори екипажът на хеликоптер от авиобаза...
Петима българи влизат в щаба на Маркус Гиздол в ЦСКА
3
Петима българи влизат в щаба на Маркус Гиздол в ЦСКА
Румъния и Испания ще получат общо 134,8 милиона евро от Фонда за солидарност на ЕС
4
Румъния и Испания ще получат общо 134,8 милиона евро от Фонда за...
Продължава разследването на атаките срещу два търговски кораба край България
5
Продължава разследването на атаките срещу два търговски кораба край...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
6
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
4
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
5
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
6
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...

Още от: Водни спортове

Марит Стеенберген постави нов европейски рекорд на 100 м. съчетано плуване в малък басейн
Марит Стеенберген постави нов европейски рекорд на 100 м. съчетано плуване в малък басейн
Силвия Рашкова слезе на 68 метра с един дъх и подобри националния рекорд Силвия Рашкова слезе на 68 метра с един дъх и подобри националния рекорд
Чете се за: 01:50 мин.
Японецът Шин Охаши постави нов световен рекорд на 200 м бруст Японецът Шин Охаши постави нов световен рекорд на 200 м бруст
Чете се за: 00:45 мин.
Татяна Смит: Избирам дисциплина, която няма история, но ще се опитам да напиша нова Татяна Смит: Избирам дисциплина, която няма история, но ще се опитам да напиша нова
Чете се за: 01:22 мин.
Татяна Смит поднови кариерата си Татяна Смит поднови кариерата си
Чете се за: 00:50 мин.
13-годишната Цзъди Юи подобри азиятския рекорд на 200 м. съчетано плуване 13-годишната Цзъди Юи подобри азиятския рекорд на 200 м. съчетано плуване
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по обследване на ударения от дрон кораб "Ейбъл"
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Военнослужещи направиха оглед на кораба "Ейбъл", превозвал е жито, не са открити останки от дронове Военнослужещи направиха оглед на кораба "Ейбъл", превозвал е жито, не са открити останки от дронове
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
МС: Посещението на Буданов в София е по негова молба, разговарял е с Румен Радев МС: Посещението на Буданов в София е по негова молба, разговарял е с Румен Радев
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Юристка от Южна Африка спечели Нобела за мир Юристка от Южна Африка спечели Нобела за мир
Чете се за: 01:02 мин.
По света
В Плевен обявиха Ден на траур заради тежката катастрофа, при която...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Убита е 45-годишна жена в Пловдив
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Кражба за 5 млн. евро: Задигнаха 50 000 бутилки вино от винарна в...
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ