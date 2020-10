Предстои да стане ясно кои от поправките в резолюцията за България на ЕП са приети

Европейският парламент ще гласува днес резолюцията за България, която беше в основата на дебата за страната ни, който се проведе в понеделник вечерта и предизвика широк отзвук у нас. Снощи евродепутатите гласуваха над 40 предложения за изменения на текста на резолюцията.

Все още няма резултати от гласуването на внесените промени. Очаква се те да бъдат ясни след около час. Повечето промени бяха внесени от ЕНП като вносител беше евродепутатът от Малта Роберта Мецола. Тя е докладчик по резолюцията в Комисията по граждански права.

Едно от предложенията предизвика голям отзвук у нас и то е свързано с бизнесмена Васил Божков. Мецола се опита да прокара текст, в който се казва, че той финансира протестите. Тази поправка беше оттеглена вчера. В Туитър тя написа, че не е искала по никакъв начин да бъдат обидени протестиращите у нас или да внуши, че всички те са платени.

Take a breath guys. The @EPPGroup never said or intended to say everyone protesting in Bulgaria is paid. In fact, many of our amendments strengthen the right to protest. We do understand though that the amendment in question has been open to misinterpretation & has been withdrawn