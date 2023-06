Прекратиха финала между Панатинайкос и Олимпиакос след размирици по трибуните

Четвъртата среща от финалната серия в гръцкия баскетболен елит между Панатинайкос и Олимпиакос бе прекъсната.

Срещата продължи почти 28 минути, когато домакинската публика започна да чупи седалки и да ги хвърля към паркета. От трибуните полетяха още факли и шишета.

Възпитаниците на Георгос Барцокас изградиха двуцифрен аванс още през първата четвърт, когато поведоха с 20:9. До края на почивката "червено-белите" покачиха преднината си при резултат 48:26.

След почивката домакинските фенове решиха, че са видели достатъчно и създадоха смут в залата в Атина при резултат 35:63.

Crazy scenes in OAKA



Panathinaikos fans forced the game to be stopped and the entire arena had to be evacuated, Giannis Antetokounmpo included:https://t.co/88FfiWe9SH