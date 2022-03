Премиерите на Полша, Чехия и Словения пристигнаха в Киев

Докато в Киев обстрелите продължават, премиерите на Полша, Чехия и Словения пристигнаха в украинската столица.

Тримата европейски лидери предприеха това пътуване, за да изразят солидарността на Европа с украинския народ. Те ще разговарят президента и премиера на Украйна. Преди обяд беше съобщено, че ще влязат в Украйна през Полша с влак за Киев, на фона на нестихващи сражения в подстъпите на столицата и въздушни удари в града.

Целта е да се потвърди недвусмислената подкрепа на целия Европейски съюз за суверенитета и независимостта на Украйна, както и да бъде представен широкобхватен пакет от помощи за украинците и страната им. Тримата премиери представляват Европейския съвет, а визитата е организирана след консултации с председателите на Съвета и на Комисията Шарл Мишел и Урсула фон дер Лайен.ю

It is here, in war-torn Kyiv, that history is being made. It is here, that freedom fights against the world of tyranny. It is here that the future of us all hangs in the balance. EU supports UA, which can count on the help of its friends - we brought this message to Kyiv today. pic.twitter.com/Us7k9xTq5f