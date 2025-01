Президентът изрази съболезнования за жертвите от пожарите в района на Лос Анджелис

Изказвам най-дълбоки съболезнования на правителството и народа на САЩ във връзка с човешките жертви и разрушенията в района на Лос Анджелис. Това написа в социалната мрежа Екс президентът Румен Радев.

Молитви за жертвите и искрено уважение към жизненоважните усилия на пожарникарите. В дух на солидарност със САЩ с надежда за бързо възстановяване, написа още държавният глава.

Deepest sympathies to the government and people of the US on the loss of life and devastation in the Los Angeles area. Prayers to the victims and heartfelt respect for the vital efforts of the firefighters. In spirit of solidarity with hoping for prompt recovery.