Природата се възстановява по-трудно, отколкото се смята, показва проучване

Обширен анализ на британски изследователи описва начините, по които разнообразието на природата защитава човека. Той показва и колко сложно е за увредените екосистеми, които помагат на хората да оцеляват, да възвърнат пълната си функционалност, след като са били повредени.

„Природата ще се справи“ е честа реакция на различни екологични катастрофи. Според ново изследване обаче способността на природата в това отношение значително се надценява. Неговите автори посочват, че на екосистемите в момента липсват резерви, за да реагират на катастрофи.

Изследването е проведено от експерти от King’s College и Imperial College в Лондон. Според тях проблемът вече е толкова сериозен и едновременно с това обширен, че недостигът на биологично разнообразие, свързан с увреждането на природата, може да застраши продоволствената сигурност. Екосистемите предоставят много ползи, от които човечеството зависи – например опрашване на селскостопански култури, пречистване на вода, съхранение на въглерод или естествена защита от вредители.

Най-големият проект от своя вид

За това изследване учените са анализирали огромно количество данни от по-стари проучвания, благодарение на което резултатът е около два пъти по-обширен от други изследвания на същата тема. Едно от основните постижения е информацията, че се надценява способността на видовете да се заменят помежду си. Общото схващане е, че когато от някоя екосистема изчезне един вид, той бързо е заменен с друг вид.

„Знаем, че биологичното разнообразие подкрепя човечеството, като ни предоставя храна, чиста вода, чист въздух и много други екосистемни услуги. Този модел ни дава точен глобален преглед: сега можем да предвидим ползите, които биологичното разнообразие предоставя навсякъде, което ни улеснява още повече да разпознаваме и използваме тези ползи“, коментира Уил Пиърс, еволюционен еколог от Imperial College в Лондон.

Това е вярно до известна степен, но този процес не е бърз и изобщо не е автоматичен. Някои роли в екосистемите се заменят трудно и ако изчезнат повече от тях едновременно, природата има голям проблем, с който трудно се справя. Определено казано: колкото по-богата и разнообразна е системата, толкова по-лесно се справя със заплахите.

Най-силно това е установено в изследването при процеса на съхранение на въглероден диоксид от атмосферата в океана. Въглеродът преминава от въздуха в океанските води, където се съхранява в седименти и в тялото на организми. Според учените ключовите места са райони по крайбрежието, главно коралови рифове, солници и мангрови гори. Съществуването им обаче зависи от редица фактори, включително климатични условия, транспорта на въглерод и наличието на микробни мрежи, отговорни за пренасянето на хранителни вещества.

„Резултатите относно океана буквално ни изненадаха“, заявиха авторите. „Улавянето на въглерод в морето реагира на биологичното разнообразие по-силно от всичко друго, което измерихме, и въпреки това това е една от най-малко проучените области, на които се натъкнахме.“

Учените в това отношение са проучвали прякото въздействие върху човека, така че са търсили дали съществуват и области, където биологичното разнообразие не се проявява или влиянието му е само слабо. Установили са, че съществуват две.

Това са защитата от крайбрежни наводнения и ерозия. Това не означава, че природата не играе никаква роля там, но тази защита е основана на съществуването на само няколко, най-често един или два вида. Става въпрос, например, за конкретни видове храсти, които стабилизират пясъчните дюни, или дървета, които поддържат крайбрежните райони в безопасност от вълни.

Това е доказателство според авторите на проучването, че този проблем не е толкова прост, колкото може да изглежда: не винаги действа простата максима, че е достатъчно да се поддържа разнообразието. Важно е то да бъде свързано с опазването на незаменими ключови видове.

Статия, написана от Tomáš Karlík (CT), първоначално публикувана на 7 октомври 2026