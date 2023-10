Прощавайте, системата не се активира

Юрген Клоп отпи от студената вода, вероятно е похвалил играчите си в съблекалнята и се отправи към залата за пресконференции, като предварително знаеше, че не иска да отговаря, а и май няма смисъл да го прави. Германският мениджър на Ливърпул чудесно осъзнава, че всеки един треньор трябва да защитава непрестанно футболистите си, дори понякога да не е напълно прав. Но в конкретният случай той беше.

Заваляха въпроси един след друг, малко като у нас - само за съдийството и по-малко за самия мач срещу Тотнъм. Клоп възпитано не игнорира питанията, като каза нещо изключително съществено:

Да започнем да анализираме думите на вече емблематичния треньор на отбора край река Мърси. Звучи като човек, който тотално е загубил вярата си в арбитрите и в правдата във футбола. И знае, че дори и да се оплаква, да хленчи, да мрънка, да негодува - то това няма да има особени последствия. Най-много да получи някое извинение, но от това нито на него, нито на играчите, какво да говорим пък за феновете, ще им стане по-приятно. От Борда на съдиите в Англия снощи непосредствено след края на двубоя между Тотнъм и Ливърпул признаха, че "реферите са допуснали човешка грешка, която е трябвало да бъде коригирана от системата за видеоарбитраж, но ВАР не се е намесил. Ще започне разследване по случая, а след това от Борда ще влязат веднага в контакт с Ливърпул." Това е прекрасно! Нека правдата да възтържествува! Въпросното съдийско покаяние беше показано на живо в ефира на Sky Sports, а анализаторите, в това число и бившият бележит играч на големия враг на "мърсисайдци" Манчестър Юнайтед Гари Невил, не можеха да повярват какво виждат. Съдиите си признават, че е трябвало да има гол за Ливърпул и засада на Луис Диас не е съществувала, но системата, за която всички толкова роптаеха, просто не се е активирала. И толкова. Прощавайте, но толкова.

"He's onside the goal should have stood!"#beINPL #TOTLIV pic.twitter.com/mJRqWNlTo1