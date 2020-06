Протест срещу паметник на Линкълн във Вашингтон

Във Вашингтон стотици протестиращи се събраха около паметник на Ейбрахам Линкълн - за втори път в рамките на седмицата.

Протестиращите настояват статуята да бъде премахната, а властите оградиха монумента. Недоволството е провокирано заради фигурата на коленичил пред Линкълн афроамериканец като символ на освободените от робство хора.

Междувременно президентът Доналд Тръмп съобщи в Туитър, че е подписал указ за опазване на паметници, по силата на който всяко посегателство може да бъде наказвано със затвор.

Много статуи в Съединените щати бяха съборени след смъртта на чернокожия Джордж Флойд при арест и последвалите протести срещу расизма и полицейското насилие.

I just had the privilege of signing a very strong Executive Order protecting American Monuments, Memorials, and Statues - and combatting recent Criminal Violence. Long prison terms for these lawless acts against our Great Country!