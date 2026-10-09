Протест във Враца заради искане за по-лека мярка на шофьора, причинил смъртта на Иван и Йоана

На мирен протест под надслов "Иван и Йоана са в нашите сърца" се събраха близки и роднини на двамата младежи, които загинаха в катастрофа край Мездра, след като автомобил помете скутера, с който са пътували.
Майката на Иван заяви, че ще настояват за справедлив съдебен процес.
Поводът за недоволството бе искането за изменение мярката на обвиняемия в по-лека.
След като на 1 октомври Окръжният съд във Враца отказа на 21-годишния мъж от Мездра да бъде пуснат под "домашен арест", сега той обжалва пред Апелативния съд в София.
Припомняме, че шофьорът е с 5-годишен стаж зад волана и е бил любител на високите скорости. На 25 юни той заедно с още двама младежи навлиза в насрещното движение и отнема живота на две деца - 16-годишната Йоана от Згориград и 17-годишния Иван от Мездра.
Мария Цолова, майка на загиналия Иван: "Днес се събрахме, за да покажем, че Йоана и Иван са все още живи в нашите сърца, че не сме ги забравили и че се борим за справедливост. До този момент разследващите и Окръжна прокуратура - Враца си вършат с огромен професионализъм работата, за която сме безкрайно доволни. Провокирани сме от това, че въпреки безспорните доказателства - искането за "домашен арест", което се очаква и делото скоро да влезе. Просто искаме да покажем, че все още ги помним и се борим за тях за справедливост. Защото шофьорите, които карат безразсъдно и убиват, трябва да знаят, че има последствия. А единственият начин е законодателната система да работи така, както тук на местно ниво работят. И всички тези мечти и планове които си имал с детето си и те изведнъж умират, но ти ги помниш."