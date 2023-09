Проверка на факти: Ходят ли с пижами на работа американските сенатори?

Сенаторите в Конгреса на САЩ се обличат с къси панталони, пижами и като Мери Попинс. Подобни твърдения заляха онлайн пространството, след като на 18 септември лидерът на мнозинството в Сената Чък Шумър отмени изискването за носене на делово облекло при гласуване на законопроекти или дебати в пленарната зала.

Новината веднага предизвика въпроси колко от законодателите ще се появят с панталони за йога и кроксове. В социалната мрежа X - доскоро Туитър, не закъсняха и първите снимки на сенатори с твърдението, че се възползват от възможността да носят неформално облекло.

Два дни по-късно сенатор Кори Букър позира с розови къси панталони с дантела и тениска в същия тон пред Капитолия. Към публикацията, видяна от хиляди потребители, има коментар, че сенаторът е станал обект на критики, отговорът на които е: "Тези шорти представляват свободата са бъдеш себе си в институция, често характеризираща се с конформизъм. Отделно са невероятно удобни".

От същия акаунт се разпространяват и други снимки на сенатори в небрежно облекло. И дори по пижами с коментар, че за по-възрастните сенатори така е дори по-удобно. Един от тях е Мич МакКонъл, който неотдавна изпита затруднения да продължи да говори по време на пресконференция, а лицето му буквално замръзна за няколко минути.

Сенатор Кирстен Синема пък се появява като Мери Попинс. Профилът, от който изображенията започват нов живот в социалната мрежа обаче е сатиричен, а снимките са изкуствено създадени.

Към изображенията междувременно се появява и бележка, че са генерирани посредством изкуствен интелект.

Особена популярна става снимката на сенатор Ранди Пол по халат на стълбите на Капитолия, която натрупва милиони гледания и споделяния в Х, Фейсбук, Инстаграм и ТикТок. Проверката чрез обратно търсене на изображения и други инструменти не дава основания да смятаме, че снимката е истинска.

Самият създател на публикацията също признава, че тя е изкуствено създадена. Сенаторът от Кентъки също споделя снимката и с чувството за хумор пише: "Мислех че съм ясен, когато казах - без фотографи".

