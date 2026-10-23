Радослав Ковач: Подарихме два гола на Левски, сами сме си виновни

Старши треньорът на Виктория Пилзен Радослав Ковач не скри разочарованието си след домакинската загуба с 1:2 от Левски в третия кръг на основната фаза на Лига Европа. Чешкият специалист беше категоричен, че поредните индивидуални грешки в защита са коствали на неговия отбор ценни точки, като същевременно отправи сериозни критики и към представянето в нападение.

"Разочароващо е. Става въпрос за индивидуални грешки, които се повтарят и ни костват точки. Същото се случи и срещу Ференцварош, когато допуснахме две напълно ненужни грешки, които предрешиха мача. Сега историята се повтори“, заяви Ковач.

Наставникът на Виктория смята, че отборът му не е отстъпвал игрово на Левски, но българският шампион е демонстрирал значително по-висока ефективност пред гола.

"Тези мачове често се решават от първия гол. Според мен срещата беше равностойна. Не е като Левски да е дошъл тук и да ни е надиграл. Изобщо не беше така. Те имаха две положения и отбелязаха два гола. Бяха изключително ефективни, както ние бяхме в Яблонец например“, коментира 46-годишният специалист.

Ковач обърна специално внимание на проблемите в отбраната, които се превръщат в сериозна тенденция за чешкия тим. Виктория е допуснал седем попадения в първите си три мача от Лига Европа и е запазил само една суха мрежа в последните си седем официални срещи.

"Трябва да бъдем много по-стабилни в защита. Сами си създаваме проблемите, а след това ни става изключително трудно и психологически. Не сме в състояние постоянно да обръщаме резултата. Когато ние отбележим първи, винаги успяваме да спечелим поне точка“, обясни треньорът.

Според него слабостите на Виктория не произтичат толкова от тактическата организация, колкото от липсата на концентрация при отделни футболисти.

"Не мисля, че проблемът е системен. По-скоро става въпрос за индивидуални действия и концентрация. Говорим за това преди всеки мач, но продължаваме да допускаме едни и същи грешки. Една, две, три и резултатът е налице“, заяви Ковач.

Той призна, че някои от футболистите му системно допускат подобни неточности, но отказа да ги назове публично.

"Много често грешките идват от едни и същи играчи. Не искам да посочвам имена, но историята постоянно се повтаря. Трябва да работим изключително здраво и да бъдем концентрирани върху всяка топка, всяка минута и всяка секунда. В момента сме твърде уязвими в защита. Очаквам от футболистите много по-голямо желание да не допускат голове“, допълни бившият защитник.

Ковач остана недоволен и от офанзивното представяне на своя тим, който трудно е създавал чисти голови възможности срещу организираната отбрана на Левски.

"Бяхме много слаби в последната третина на терена. Дори през първото полувреме, когато визуално изглеждахме добре, реалните положения бяха малко. След почивката Левски затвори пространствата и почти не успяхме да стигнем до опасни ситуации“, анализира наставникът.

Специалистът е очаквал изравнителното попадение да даде допълнителен импулс на неговите футболисти, но вместо това Виктория отново е допуснал решаваща грешка.

„Успяхме да се върнем в мача благодарение на статично положение. Очаквах след изравняването инициативата да премине на наша страна и да натиснем за втори гол, но това не се случи“, призна той.

Ковач отправи критики и към нападателите, включително към голмайстора Кабонго.

"Очаквахме много повече от офанзивните футболисти. Кабо отбеляза, но през по-голямата част от времето не беше в наказателното поле, а това не е добре за централен нападател. Липсваше ми повече смелост. Очаквахме много повече и от резервите. Като цяло изиграхме много слаб мач в нападение“, категоричен бе треньорът.

След поражението от Левски Виктория Пилзен остава без спечелена точка след първите три кръга на Лига Европа, което сериозно усложнява задачата на чешкия тим в битката за класиране в елиминационната фаза.

Въпреки тежката ситуация Ковач отказа да отпише европейския турнир и да обяви вътрешното първенство за единствен приоритет.