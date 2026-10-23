БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК е готова за изборите в неделя: Всички машини са...
Чете се за: 07:35 мин.
Левски засенчи Виктория и ликува в Лига Европа
Чете се за: 04:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Радослав Ковач: Подарихме два гола на Левски, сами сме си виновни

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:47 мин.
Спорт
Запази

Радослав Ковач разкритикува индивидуалните грешки в защита и безидейната игра в нападение след поражението с 1:2 от българския шампион в Лига Европа

Радослав Ковач: Подарихме два гола на Левски, сами сме си виновни
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на Виктория Пилзен Радослав Ковач не скри разочарованието си след домакинската загуба с 1:2 от Левски в третия кръг на основната фаза на Лига Европа. Чешкият специалист беше категоричен, че поредните индивидуални грешки в защита са коствали на неговия отбор ценни точки, като същевременно отправи сериозни критики и към представянето в нападение.

"Разочароващо е. Става въпрос за индивидуални грешки, които се повтарят и ни костват точки. Същото се случи и срещу Ференцварош, когато допуснахме две напълно ненужни грешки, които предрешиха мача. Сега историята се повтори“, заяви Ковач.

Наставникът на Виктория смята, че отборът му не е отстъпвал игрово на Левски, но българският шампион е демонстрирал значително по-висока ефективност пред гола.

"Тези мачове често се решават от първия гол. Според мен срещата беше равностойна. Не е като Левски да е дошъл тук и да ни е надиграл. Изобщо не беше така. Те имаха две положения и отбелязаха два гола. Бяха изключително ефективни, както ние бяхме в Яблонец например“, коментира 46-годишният специалист.

Ковач обърна специално внимание на проблемите в отбраната, които се превръщат в сериозна тенденция за чешкия тим. Виктория е допуснал седем попадения в първите си три мача от Лига Европа и е запазил само една суха мрежа в последните си седем официални срещи.

"Трябва да бъдем много по-стабилни в защита. Сами си създаваме проблемите, а след това ни става изключително трудно и психологически. Не сме в състояние постоянно да обръщаме резултата. Когато ние отбележим първи, винаги успяваме да спечелим поне точка“, обясни треньорът.

Според него слабостите на Виктория не произтичат толкова от тактическата организация, колкото от липсата на концентрация при отделни футболисти.

"Не мисля, че проблемът е системен. По-скоро става въпрос за индивидуални действия и концентрация. Говорим за това преди всеки мач, но продължаваме да допускаме едни и същи грешки. Една, две, три и резултатът е налице“, заяви Ковач.

Той призна, че някои от футболистите му системно допускат подобни неточности, но отказа да ги назове публично.

"Много често грешките идват от едни и същи играчи. Не искам да посочвам имена, но историята постоянно се повтаря. Трябва да работим изключително здраво и да бъдем концентрирани върху всяка топка, всяка минута и всяка секунда. В момента сме твърде уязвими в защита. Очаквам от футболистите много по-голямо желание да не допускат голове“, допълни бившият защитник.

Ковач остана недоволен и от офанзивното представяне на своя тим, който трудно е създавал чисти голови възможности срещу организираната отбрана на Левски.

"Бяхме много слаби в последната третина на терена. Дори през първото полувреме, когато визуално изглеждахме добре, реалните положения бяха малко. След почивката Левски затвори пространствата и почти не успяхме да стигнем до опасни ситуации“, анализира наставникът.

Специалистът е очаквал изравнителното попадение да даде допълнителен импулс на неговите футболисти, но вместо това Виктория отново е допуснал решаваща грешка.

„Успяхме да се върнем в мача благодарение на статично положение. Очаквах след изравняването инициативата да премине на наша страна и да натиснем за втори гол, но това не се случи“, призна той.

Ковач отправи критики и към нападателите, включително към голмайстора Кабонго.

"Очаквахме много повече от офанзивните футболисти. Кабо отбеляза, но през по-голямата част от времето не беше в наказателното поле, а това не е добре за централен нападател. Липсваше ми повече смелост. Очаквахме много повече и от резервите. Като цяло изиграхме много слаб мач в нападение“, категоричен бе треньорът.

След поражението от Левски Виктория Пилзен остава без спечелена точка след първите три кръга на Лига Европа, което сериозно усложнява задачата на чешкия тим в битката за класиране в елиминационната фаза.

Въпреки тежката ситуация Ковач отказа да отпише европейския турнир и да обяви вътрешното първенство за единствен приоритет.

"Не искам да определям кое състезание е по-важно и кое не. В момента нашият приоритет е неделният мач срещу Пардубице. Искаме да постигнем трета поредна победа в първенството. След това ще мислим за сряда, когато ни предстои среща за националната купа“, завърши Радослав Ковач.

Свързани статии:

Хулио Веласкес: Този мач показа колко сме израснали
Хулио Веласкес: Този мач показа колко сме израснали
Ключът за успеха бе в отношението и поведението на отбора, заяви...
Чете се за: 02:50 мин.
Левски засенчи Виктория и ликува в Лига Европа
Левски засенчи Виктория и ликува в Лига Европа
„Сините“ матираха чехите, слагайки край на 16-годишна суша във...
Чете се за: 04:55 мин.
#Радослав Ковач #ФК Виктория Пилзен #УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ПФК Левски София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ВАС окончателно отхвърли жалбата на граждани срещу разширението на кариерата край село Боснек
1
ВАС окончателно отхвърли жалбата на граждани срещу разширението на...
ВМА: Пациент, представител на журналистическата гилдия е постъпил в Спешното отделение
2
ВМА: Пациент, представител на журналистическата гилдия е постъпил в...
След инцидента между служител на НСО и журналист: Гардът даде показания във Военната прокуратура
3
След инцидента между служител на НСО и журналист: Гардът даде...
Белезници за гарда на НСО след инцидента със Соня Колтуклиева
4
Белезници за гарда на НСО след инцидента със Соня Колтуклиева
Левски засенчи Виктория и ликува в Лига Европа
5
Левски засенчи Виктория и ликува в Лига Европа
Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн дава обяснения в районното управление, но не е задържан
6
Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн дава обяснения в районното...

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
3
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
4
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
5
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
6
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...

Още от: Европейски футбол

Байерн Мюнхен недоволен от звездния начин на живот на един от най-големите си таланти (СНИМКИ)
Байерн Мюнхен недоволен от звездния начин на живот на един от най-големите си таланти (СНИМКИ)
Борусия Дортмунд ще награждава феновете, които не използват телефоните си по време на мач Борусия Дортмунд ще награждава феновете, които не използват телефоните си по време на мач
Чете се за: 06:00 мин.
Нов скандал около Нико Уилямс, агентът му разкри защо е искал да напусне Атлетик Билбао Нов скандал около Нико Уилямс, агентът му разкри защо е искал да напусне Атлетик Билбао
Чете се за: 04:32 мин.
Майкъл Карик пред уволнение в Манчестър Юнайтед, мачът с Борнемут може да реши съдбата му Майкъл Карик пред уволнение в Манчестър Юнайтед, мачът с Борнемут може да реши съдбата му
Чете се за: 04:30 мин.
Марко Розе: Можем да се противопоставим на всеки, но трябва да останем скромни Марко Розе: Можем да се противопоставим на всеки, но трябва да останем скромни
Чете се за: 03:37 мин.
Рубен Аморим след разгрома от Борнемут: Опитните футболисти нямат право на подобни грешки Рубен Аморим след разгрома от Борнемут: Опитните футболисти нямат право на подобни грешки
Чете се за: 03:52 мин.

Водещи новини

Президентът Йотова: Ще поискам оставката шефа на НСО генерал-майор Емил Тонев
Президентът Йотова: Ще поискам оставката шефа на НСО генерал-майор...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
ЦИК е готова за изборите в неделя: Всички машини са ремонтирани ЦИК е готова за изборите в неделя: Всички машини са ремонтирани
Чете се за: 07:35 мин.
У нас
Белезници за гарда на НСО след инцидента със Соня Колтуклиева Белезници за гарда на НСО след инцидента със Соня Колтуклиева
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Ген. Николай Русев: Ще поддържаме засиленото патрулиране, докато е необходимо Ген. Николай Русев: Ще поддържаме засиленото патрулиране, докато е необходимо
Чете се за: 06:32 мин.
У нас
Русия е готова на тристранни преговори с Украйна и САЩ - какви...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Приключиха снимките на най-новия български сериал "Летище"
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Михаела Доцова: Изразявам най-дълбокото си съжаление за това, което...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Земетресение с магнитуд 5,6 разтърси Пакистан
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ