Рафаел Надал: Не мисля за отказване от тениса

Световният №2 Рафаел Надал отрече твърдението на Александър Зверев, че ще се откаже от тениса след Ролан Гарос тази пролет.

Преди няколко дни Зверев заяви, че според него Надал ще се представи много силно в Откритото първенство на Франция и може би ще спечели титлата, след което ще прекрати кариерата си.

Испанецът ще започне защитата на титлата си в Мелбърн с мач срещу британеца Джак Дрейпър, който ще се играе в понеделник.

"One of the most emotional victories of my tennis career."



