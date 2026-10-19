Ралица Гаджева завоюва бронз на Европейската купа на сабя за кадетки в Будапеща

Ралица Гаджева (Младост) спечели бронзов медал на Европейската купа на сабя за кадетки в унгарката столица Будапеща. В конкуренцията на 185 фехтовачки от 16 държави тя показа отлична игра и продължи победната си серия от миналия сезон.

Гаджева стартира силно още в групите, като записа шест победи от пест срещи. В елиминациите тя стартира от втория кръг, като отстрани Марла Шайбке от Германия с 15:6. Последваха два успеха с 15:6 над Емма Пацтор от Унгария и с 15:4 над Елиа Александрова (Тамплиер). В двубоя за място в топ 8 българката надделя над Джулиана Лука Барди от Унгария с 15:9. В срещата за място на почетната стълбичка Гаджева елиминира Дора Деак-Молнар от Дания с 15:6. В двубоя за място на финала сабльорката отстъпи пред германката Луиза Рези с 12:15 и взе бронза.

На пътеките излязоха и Елиа Александрова от Тамплиер, която завърши на 23-о място, Теодора Янкова (Пловдив БГ) - 33-о, Дора Христова (Младост) - 35-о, Мина Георгиева (Пловдив БГ) - 40-о, Марина Апостолова (Младост) - 59-то, Ева Атанасова (ЦСКА) - 61-о, Марина Василева (Тамплиер) - 96-о, Неда Камбурова (Тамплиер) - 98-99-о, Вая Терзиян (Младост) - 111-112-то, Богдана Петрова (Ахил) - 135-136-о, Ана Йоана Калоянова (ЦСКА) - 141-о, Анна Манева (Тамплиер) -176-о, Анна-Магдалена Йосифова (Тамплиер) - 176-177-о, Амая Нанчева (Тамплиер) - 180-182-о.

В отборната надпревара при кадетите участваха 37 отбора от 11 държави. Най-добро представяне от българските тимове записа първият състав Ивайло Андонов, Деян Господинов, Александър Иванов и Никола Иванов - шеста позиция. Във втория кръг от елиминациите те победиха Беларус с 45:40. В срещата за място в топ 8 отстраниха втория тим на Румъния с 45:27. В двубоя за място на полуфиналите българите отстъпиха пред втория отбор на Италия с 40:45. В срещите за разпределение на местата от пето до осмо Андонов, Господинов, Иванов и Иванов надделяха над Италия с 45:43, а след това отстъпиха пред Украйна след оспорвана игра с 44:45 и заеха шесто място в крайното класиране.

Вторият отбор на България в състав Дойчин Генов, Борис Иванов, Здравко Попилиев и Борис Шутов се класира 22-и, а третият Константин Колев, Явор Прокопов и Красимир Тодоров завърши 36-и, съобщават от БФ Фехтовка.