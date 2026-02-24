БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ралица Гаджева завърши на 12-о място на сабя на европейското по фехтовка за младежи и девойки

Утре надпреварата продължава с боевете на шпага девойки, рапира младежи и сабя младежи.

Ралица Гаджева
Снимка: Българска федерация по фехтовка
Слушай новината

Ралица Гаджева завърши на 12-о място на сабя на европейското първенство за младежи и девойки в Тбилиси (Грузия). Сабльорката ни стигна до топ 16 в конкуренцията на 72 състезателки от 20 държави. Освен Гаджева за България играха Мариела Георгиева, Василена Кръстева, Виктория Витлиемова.

Ралица Гаджева (Младост) излезе от групите с 4 победи и 1 загуба. В елиминациите тя победи в първия кръг Ава Давис от САЩ с 15:9. В двубоя за място сред най-добрите 16 сабльорката ни отстрани Ева Василевска от Полша с 15:6. В срещата за място в топ 8 Гаджева се изправи срещу Амалия Ковалу от Румъния, която е световна шампионка за кадетки от миналата година. След изключително оспорвана игра българката отстъпи с 14:15 и зае 12 място в крайното класиране.

Мариела Георгиева (Пловдив БГ) излезе от групите с 5 победи и 1 загуба. Във втория кръг на елиминациите тя отстъпи пред Зарифа Хюсеинова от Азербайджан с 13:15 и се класира на 18 място.
Виктория Витлиемова (Младост) записа в групите 4 победи и 2 загуби. В първия кръг на елиминациите тя победи Екатерини Литини от Гърция с 15:14. В следващата среща отстъпи пред Емесе Домонкос от Унгария с 10:15 и завърши турнира на 24 място.

С една победа в групите Василена Кръстева (Свечников) раздели 65-66 място в крайното класиране с Алексия Пирохова от Украйна.

В турнира на шпага младежи участваха 126 фехтовачи от 37 държави, сред които трима българи – Явор Денчев, Теодор Петров, Филип Юсмен.

Теодор Петров (Пентатлон) излезе от групите с 3 победи и 3 загуби, в първия кръг на елиминациите той отстъпи пред Щефан Попа от Румъния с 13:15 и зае 73-о място в крайното класиране. Явор Денчев (София) излезе от групите с 3 победи и 3 загуби. В първия кръг на елиминациите отстъпи пред Вард Самин от Белгия със 7:15 и завърши турнира на 78-о място. Филип Юсмен (София) записа в групите 3 победи и 3 загуби. В елиминациите той отстъпи в първия кръг пред Никита Йартс от Естония с 11:15 и се класира на 77-о място.

Утре европейското първенство продължава с боевете на шпага девойки, рапира младежи и сабя младежи.

