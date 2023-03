Рашфорд: Не бива да допускаме поражението от Ливърпул да определи целия ни сезон

Нападателят на Манчестър Юнайтед Маркъс Рашфорд се надява тежкото поражение от Ливърпул с 0:7 да не остави отпечатък върху целия сезон на "червените дяволи".

"Жалко е, че днес не можем да играем този мач и да се опитаме да поправим всичко. Резултатът е ясен и не можем да затворим очите си за него! Не бива да допускаме това поражение да определи целия ни сезон. Трябва да се подкрепяме", написа Рашфорд в Туитър.

През този сезон 25-годишният англичанин изигра 25 мача във Висшата лига за Манчестър Юнайтед, вкара 14 гола и направи 3 асистенции.

I wish we could play a game today to try and put things right. The result is the result, and we can’t see past that! We must not let it define our season. We have to trust the process and stick together.