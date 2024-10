Реал Мадрид отблъсна щурма на Панатинайкос (ВИДЕО)

Реал Мадрид надигна глава в Евролигата. Селекцията на Чус Матео матира Панатинайкос с 90:86 в среща от четвъртия кръг, изиграна в "Уизник Сентър". Испанците настъпиха газта още от самото начало и през целия мач държаха съдбата в ръцете си, нанасяйки второ поредно поражение на състава на Ергин Атаман в турнира на богатите. Освен това "белите" взеха частичен реванш от миналия сезон, когато преклониха глава на финала в най-комерсиалната клубна надпревара именно срещу гърците.

По този начин срещу името на мадридчани личат по две победи и две загуби, колкото имат и действащите първенци в турнира.

