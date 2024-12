Рекордьорът Везенков се погрижи за още една победа на Олимпиакос в Евролигата (ВИДЕО)

Александър Везенков и Олимпиакос увеличиха своята положителна серия в Евролигата до три поред. Българинът и неговите съотборници се измъкнаха от лапите на Армани Олимпия Милано след 84:83 в среща от 18-ия кръг, изиграна в "Юнипол Форум". Мачът предложи своите драматични моменти, особено в последната част, но във финалните акорди селекцията на Йоргос Барцокас издържа срещу щурма на баскетболистите на Еторе Месина, които допуснаха трети пореден грешен ход в турнира на богатите.

Гърците продължават да бранят третото място във временното класиране с 12 победи и 6 загуби, а италианците се намират на 12-та позиция с по 9 успеха и 9 поражения.

Huge win for @Olympiacos_BC after a CRAZY ending in Milan! #EveryGameMatters pic.twitter.com/V7W4ivba8T

Откриващите минути преминаха под знака на слабата резултатност. Нито един от двата отбора не взе надмощие, въпреки че Александър Везенков и Мустафа Фал се превърнаха в основна заплаха за италианския кош. Това обаче не спря двата тима да фиксират 19:19 в края на встъпителния период.

Няколко атаки, завършени от Никола Миротич и Фабиен Козер, дадоха основание на домакините да се нагърбят с ролята на еднолични лидери в хода на следващата десетка. Везенков и Фал се редуваха в опитите си да спасят кожата на гърците, като примерът им бе последван от техните съотборници, за да намерят пътя към обрата и да се оттеглят в съблекалнята при 41:40 в съблекалнята.

Стартът на третата част затвърди впечатленията за драматичен дуел. Еван Фурние, Везенков и Фал бяха движещата сила на „червено-белите“ в офанзивен план, докато от другата страна Шавон Шийлдс бе замесен във всичко най-интересно. Все пак горещата ръка на Фурние тласна тима от Пирея с 4-точков актив след 30 минути игрово време.

How on earth, Bolmaro?!@BolmaroLeandro nets an unlikely triple to beat the buzzer, WOW!#MotorolaMagicMoments | @OlimpiaMI1936 @Moto pic.twitter.com/qsqKggC7aY