Рен стартира деветия кръг на Лига 1 с минимална победа срещу Льо Авър

Колумбиецът Карлос Андрес Гомес вкара победния гол в първия си мач като титуляр за Рен при успеха с 1:0 срещу гостуващия Льо Авър в Лига 1. Клубът от северния бряг допусна шеста поредна загуба във френското футболно първенство.

FIRST START AND FIRST GOAL FOR ANDRÉS GOMEZ WITH RENNES! pic.twitter.com/9eDfQiPgqA