Република Северна Македония и Молдова записаха победи в Лигата на нациите

Отборите на Република Северна Македония и Молдова откриха октомврийската сесия от мачове в турнира на УЕФА Лига на Нациите с победи. Тимът на Република Северна Македония постигна успех с 3:0 като гост на Латвия в група 4 на дивизия С на турнира. Молдова пък се наложи с 2:0 над Андора в група 2 на най-ниската като ранкинг дивизия D.

North Macedonia and Moldova come away with wins in the early kick-offs!



