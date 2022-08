Риа - дъщерята на Мери и Миро от "Мери бойс бенд" с нов сингъл

Мария Мирославова - Риа представи втория си сингъл "The way you are". Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура".

В "Денят започва" младата Риа и майка ѝ Мери разказаха за последните си творческите предизвикателства и бъдещите си проекти.

Гостуването им вижте във видеото.