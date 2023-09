Рубиалес се оттегли от президентския пост на Испанската футболна федерация

Наказаният от ФИФА президент на Испанската футболна федерация Луис Рубиалес се оттегли от поста след грандиозния скандал с целувката по време на награждаването след финала на световното първенство за жени в Австралия и Нова Зеландия.

"Наказанието от ФИФА и останалите дела срещу мен означават, че не мога да се завърна на поста", пише Рубиалес в официално изявление.

You can't do this and not resign.. pic.twitter.com/oNUOPCO2dw