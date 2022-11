Рубльов преодоля Иснер на старта на Мастърса в Париж

Андрей Рубльов увеличи шансовете си да се класира за финалния турнир на най-добрите тенисисти в Торино, след като победи американеца Джон Иснър във втория кръг на Мастърса в Париж. 25-годишният Рубльов се наложи с 6:2, 6:3, като три пъти проби сервиса на съперника си, за да продължи към осминафиналите след 62 минути игра.

С 49-ата си победа за сезона руснакът подобри резултата си до 1-3 победи в мачовете помежду им.

„Това е наистина важна победа в този момент, когато се боря за участие в Торино. Мисля, че имах малко късмет. От основната линия се чувствах наистина уверен. Веднага щом се връщах и топката беше в игра, почувствах, че имам предимство", коментира Рубльов, който заема седмо място в ранглистата на ATP с 3530 точки и се надява да се класира за престижното състезание в края на годината, което ще се проведе от 13 до 20 ноември в Торино, Италия.

Andrey Rublev plays very well to beat John Isner 6-2 6-3 in 1h02 and to reach the Paris Masters R3



