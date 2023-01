Рубльов сломи Руне в петсетова драма в Мелбърн

Андрей Рубльов се класира за четвъртфиналите на тенис турнира от Големия шлем Аустрелиън Оупън, след като победи Холгер Руне в пет сета – 6-3, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 (11-9) за близо три часа и 40 минути здрава битка.

Руснакът първи стигна до пробив в мача, преди Руне да го върне. Нов брейк на сметката на Рубльов обаче му позволи да сервира за сета и той не пропиля своя шанс. Ролите във втория сет се размениха и младият датчанин направи един брейк, който му бе достатъчен за изравняване на частите. Рубльов отново се показа напред в резултата, преди Руне да възстанови паритета. Петият сет бе най-качествен и оспорван. 19-годишният Руне поведе с пробив и 4-1, но сервирайки за място в следващата фаза при 5-3 се пропука.

Рубльов спаси два сетбола при 6-5 в полза на съперника, за да вкара срещата в решителен тайбрек до десет точки. Руне поведе с 5-0 и водеше със 7-3, преди руснакът не само да изравни точките, но и да получи два мачбола при 9-7. Първата точка бе спасена от Руне със сервис, а при втората датчанинът направи страхотен минаващ удар от бекхенд. Рубльов отново дръпна в резултата, а след това късметът му се усмихна, когато топката удари мрежата и попадна неспасяемо в половината на скандинавеца.

Amazing Andrey!@AndreyRublev97 comes from 0-5 down in the match tiebreak to defeat Holger Rune in a classic at Rod Laver Arena.#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/Ms3S4Vi4wN