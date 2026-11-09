Русия използва новата си спътникова система „Рассвет“ срещу Украйна, съобщи ГУР

По данни на украинското разузнаване през тази година Русия е изстреляла в орбита 32 спътника „Рассвет“ в две отделни партиди – съответно през март и юли. По-рано руското правителство заяви, че е изстреляло общо над 30 спътника от тази серия.

От ГУР отбелязват, че до края на годината Москва планира нови изстрелвания, за да разшири географското покритие на мрежата и да я приближи до напълно функционираща комуникационна система в ниска околоземна орбита.

„Русия използва спътниковата система „Рассвет“ над територията на Украйна за военни цели. В момента броят на спътниците все още е недостатъчен за осигуряване на непрекъснато покритие – връзката е възможна само периодично, когато спътниците преминават над съответните райони“, заяви говорителят на ГУР Андрий Юсов.

От разузнаването добавят, че системата потенциално би позволила на разузнавателните дронове да предават данни в реално време на руските оператори, които от своя страна да коригират маршрута им по време на полет. Това би позволило на БПЛА да се приспособяват към промените в местоположението на целите или да избягват средствата за противовъздушна отбрана (ПВО).

„В дългосрочен план това може да повиши ефективността на ударните и разузнавателните дронове и да затрудни прихващането им от средства за радиоелектронна борба и системы за разузнаване“, допълни Юсов.

Какво представлява спътниковата система „Рассвет“?

„Рассвет“ е проектирана предимно като руска военна комуникационна система. В бъдеще Москва планира да я използва за стратегическа връзка, командване и управление на въоръжените сили, насочване на ударни платформи, оборудване на командни пунктове и бойни машини с абонатни терминали, както и за подпомагане на оперативното използване на безпилотни системи.

Вече са известни и конкретни планове за интегриране на спътниците „Рассвет“ към космическата система за целеуказване на ракетното оръжие, както и за оборудване на командно-щабните машини от оперативно-тактическия комплекс „Искандер-М“ с абонатни терминали.

Планираното покритие на мрежата обхваща предимно Украйна и държавите от Европейския съюз. При достигане на достатъчна плътност на покритието Кремъл би могъл да използва системата и за хибридни операции срещу други държави.

За първи път информация за работата на Русия по създаването на собствен аналог на спътниковата интернет мрежа Starlink под името „Рассвет“ бе оповестена през май. През октомври Украйна официално призова администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп и американския Конгрес да наложат санкции срещу руските компании и структури, участващи в спътниковата програма.

Статия, написана от Nataliia Hryshalova (Suspilne), първоначално публикувана на 7 ноември 2026 г.